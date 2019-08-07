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Bursa'da çatı yangını

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fırının baca kısmında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın söndürüldü.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fırının baca kısmında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın söndürüldü.
Alanyurt Yeni Mahalle'de bir fırının baca kısmı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çatıya da sıçrayan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı.
Çatıda hasar meydana geldi.
Yeni Mahalle, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:04 Kaynak: AA
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