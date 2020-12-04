Son dakika haber... Çatı yangını - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen çatı yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay Hamidiye Mahallesi Kemer Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın çıktı.
Durumu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü.
Yangından dolayı yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.
- Kaynak: AA
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