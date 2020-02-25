Bursa'da çatıdan çatıya nefes kesen kovalamaca - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da çatıdan çatıya nefes kesen kovalamaca - Son Dakika

Bursa'da çatıdan çatıya nefes kesen kovalamaca

6 saat önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çatıdan çatıya atlayarak kaçan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da çatıdan çatıya nefes kesen kovalamaca, System.String[]

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çatıdan çatıya atlayarak kaçan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesinde ikamet eden Ö.T. ve S.K. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. İkametten çıkıp aracına binen şüpheliler yola çıktığı sırada ekipler tarafından durduruldu. Araç içerisinde ve araç sürücüsü şüpheli K.Ç. üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve yaklaşık 2 gr esrar maddesi ele geçirildi. Diğer şüphelileri yakalamak için Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden şüphelinin çıkmış olduğu adresinde evin giriş ve çıkışları tutularak kapı üzerindeki pencere kırılarak içeriye girildi. Evde bulunan 3 şahsın çatılardan geçerek yandaki binanın arka kapısından kaçmaya çalıştıkları tespit edildi. Yaşanan kovalamaca sonunda 2 şüpheli H.I. ve Ö.T. kaçamadan yakalandı. Diğer şüpheli ise karanlıktan yararlanarak ağaçlık alandan firar etti. Yakalanan şahısların beyanıyla kaçan şahsın evi kiralayan S.K. olduğu öğrenildi. Yapılan ev aramasında 3 ayrı paket halinde yaklaşık 10 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 8 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 3 adet tabanca mermisi, 16 adet av tüfeği fişeği ve bin 200 TL para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:31 Kaynak: İHA
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