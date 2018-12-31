Son Dakika Haberleri: Bursa'da Çatıdan Düşen 2 İşçi Öldü

Bursa'da Çatıdan Düşen 2 İşçi Öldü

4 dakika önce

Bursa'nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde çatılardan düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.

Bursa'da Çatıdan Düşen 2 İşçi Öldü, System.String[]
Bursa'nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde çatılardan düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.

Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatısını onaran Yaşar Yılmaz (45), dengesini kaybederek zemine düştü.

Yılmaz'ın yerde hareketsiz yattığını gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde de inşaat halindeki bir iş yerinin çatısında çalışan Cumali Yorulmaz (40), üzerine bastığı alüminyum panelin kırılması sonucu zemine düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yorulmaz'ın öldüğünü belirledi.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:49 Kaynak: AA

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