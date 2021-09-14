BURSA'DA ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

BURSA'da mobilya atölyesinin çatısından beton zemine düşen inşaat işçisi Veli Arslan (37) ağır yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Özkan Sokak'ta meydana geldi. Mobilya atölyesinin çatısında onarım yapan inşaat işçisi Veli Arslan, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Arslan'a ilk müdahalesini yaptı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan'ın hayati tehlikesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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