Alınan bilgiye göre, Orhangazi ilçesi İznik Gölü çamlık alanında bulunan çay bahçesinde oturan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişilik bir ailenin üzerine, yanlarında bulunan çam ağacı kırılarak devrildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çay bahçesinde ailenin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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