Çay bahçesinde ailenin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çay bahçesinde ailenin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

02.07.2022 01:34

Bursa'da çay bahçesinde üzerlerine ağaç devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da çay bahçesinde üzerlerine ağaç devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi ilçesi İznik Gölü çamlık alanında bulunan çay bahçesinde oturan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişilik bir ailenin üzerine, yanlarında bulunan çam ağacı kırılarak devrildi.

Devrilen ağacın parçalarının değmesiyle Gizem S. (16) ile Özge M. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Çay bahçesinde, devrilen ağacın altında kalan 2 kişi yaralandı Çay bahçesinde, devrilen ağacın altında kalan 2 kişi yaralandı Tonlarca ağırlığındaki çam ağacı ailenin üzerine devrildi Tonlarca ağırlığındaki çam ağacı ailenin üzerine devrildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çay bahçesinde ailenin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çay bahçesinde ailenin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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