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Çay ocağına silahlı saldırı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Çay ocağına silahlı saldırı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı

23.08.2021 23:01

Çay ocağına silahlı saldırı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı Silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı Bursa'da otomobil ile bir çay ocağının önüne gelen şüpheliler, çay ocağına doğru ateş açtı.

Çay ocağına silahlı saldırı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı

BURSA - Bursa'da otomobil ile bir çay ocağının önüne gelen şüpheliler, çay ocağına doğru ateş açtı. Silahlı saldırıda çay ocağında bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Silahlı saldırı, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Yediselviler Mahallesi'nde bulunan çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir çay ocağına kurşun yağdırıldı. Çay ocağında bulunan Ö.A. ile müşteri olan S.D. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ö.A. ve S.D.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan S.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri otomobil ile kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde ise açılan ateşte şans eseri kaldırımdan geçen 3 yayanın ve motosiklet sürücüsünün yara almadan kurtulduğu görüldü.

Çay ocağına silahlı saldırı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
Çay ocağına silahlı saldırı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
Çay ocağına silahlı saldırı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
Çay ocağına silahlı saldırı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
Çay ocağına silahlı saldırı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
Çay ocağına silahlı saldırı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
Çay ocağına silahlı saldırı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
Çay ocağına silahlı saldırı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
Çay ocağına silahlı saldırı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
Çay ocağına silahlı saldırı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı
Çay ocağına silahlı saldırı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı saldırı, Otomobil, Bursa, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çay ocağına silahlı saldırı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


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