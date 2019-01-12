Bursa'da Çay Taştı, Tarım Alanları Su Altında Kaldı
1 saat önce
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Susurluk Çayı'nın taşması nedeniyle ekili tarım alanları su altında kaldı.
BURSA'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde, Susurluk
Çayı'nın taşması nedeniyle ekili tarım alanları su altında kaldı.
Kentte son 24 saattir aralıksız devam eden yağışlar, Mustafakemalpaşa ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sebebiyle Susurluk Çayı'nın taşması sonucu, kırsal Çeltikçi
, Koşuboğazı, Durumtay ve Ovaesemen mahallelerinde buğday ekili alanlar sular altında kaldı. Yağışların durup, selin çekilmesinin ardından bölgede zarar tespit çalışmaları yapılacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:00 Kaynak: DHA
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