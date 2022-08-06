Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çekçek arabalı şüpheli bir şahıs çöp kovasını gözüne kestirdi. Bir süre uygun zamanı bekleyen şüpheli, çöp kovasını çekçek arabasının içine atarak kısa sürede bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA

Dumlupınar, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pes artık...Bursa'da çöp kovası hırsızlığı kameralarda - Son Dakika

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