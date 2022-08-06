Pes artık...Bursa'da çöp kovası hırsızlığı kameralarda - Son Dakika
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Pes artık...Bursa'da çöp kovası hırsızlığı kameralarda

06.08.2022 10:01
Pes artık...Bursa'da çöp kovası hırsızlığı kameralarda

Bursa'da çekçek arabalı şahıs çöp kovasını çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'da çekçek arabalı şahıs çöp kovasını çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çekçek arabalı şüpheli bir şahıs çöp kovasını gözüne kestirdi. Bir süre uygun zamanı bekleyen şüpheli, çöp kovasını çekçek arabasının içine atarak kısa sürede bölgeden uzaklaştı.

Hırsızlık anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Dumlupınar, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pes artık...Bursa'da çöp kovası hırsızlığı kameralarda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pes artık...Bursa'da çöp kovası hırsızlığı kameralarda - Son Dakika
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