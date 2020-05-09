Bursa'da, çekiciyle otomobil çalan ikili adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bursa'da, çekici ile otomobil çaldıkları belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin iş yerinde, çalıntı 3 otomobil ve 1 hafif ticari araç ele geçirildi.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nden bir otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgede bulunan 50 güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, otomobilin çekiciyle çalındığını ve Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi 'ndeki yedek parça atölyesine götürüldüğünü tespit etti.

Çalışmalarını bu yönde sürdüren polis, S.K. ve Y.Oi isimli şüphelilerin çaldıkları otomobilleri parçalayıp, yedek parça olarak sattığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelilerin iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda S.K. ve Y.O. çalıntı otomobilleri parçalarken yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada daha önce farklı adreslerden çalındığı belirlenen 3 otomobil ve bir hafif ticari araç ile çok sayıda yedek parça ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.