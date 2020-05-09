Son Dakika › Güncel › Bursa'da, çekiciyle otomobil çalan ikili adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika
Bursa'da, çekiciyle otomobil çalan ikili adliyeye sevk edildi (2)
6 saat önce
TUTUKLANDILARBursa'da, çekiciyle 3 otomobil ve 1 hafif ticari araç çaldıkları tespit edilen Serkan Koç ve Yusuf Oğultarhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDILAR
Bursa'da, çekiciyle 3 otomobil ve 1 hafif ticari araç çaldıkları tespit edilen Serkan Koç ve Yusuf Oğultarhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Semih ŞAHİN/BURSA,
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 09:32 Kaynak: DHA
Son Dakika Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu