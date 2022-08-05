Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor: Acile gelen anneannesine refakat ediyordu - Son Dakika
Üye Girişi

Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor: Acile gelen anneannesine refakat ediyordu

05.08.2022 10:09

BURSA'da Çekirge Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Enis Koçak, teyzesi Kamuran Pınar Acar tarafından kaçırılıp çöp eve dönüştürülen dairede bitkin halde bulunan Cem Muhammet A.'yı, 3 yıl önce kalp rahatsızlığından ölen anneannesinin tedavisi sırasında tanıdığını söyledi.

BURSA'da Çekirge Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Enis Koçak, teyzesi Kamuran Pınar Acar tarafından kaçırılıp çöp eve dönüştürülen dairede bitkin halde bulunan Cem Muhammet A.'yı, 3 yıl önce kalp rahatsızlığından ölen anneannesinin tedavisi sırasında tanıdığını söyledi. Dr. Koçak, "O zaman 6 yaşında olan Cem Muhammet, rahatsızlanan anneannesiyle acil servise geliyordu. Ona refakat ediyordu. Çok akıllı ve sıra dışı bir çocuktu. Ona hediye vermek istiyorduk. Anneannesinden izin almadan hediyeyi kabul etmiyordu" dedi.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki dairesini 2020 yılında Kamuran Pınar Acar'a kiralayan Aydın S., kiracısının hiç ödeme yapmaması üzerine avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi, evin tahliyesine karar verdi. Kararın ardından eve giden icra ekibi, içerisinin çöple dolu olduğunu gördü. 22 Temmuz günü temizlik için eve gelen belediye ekipleri, kapısı kilitli olan çöplerle dolu odada Kamuran Pınar Acar'ın yeğeni Cem Muhammet A.'yı bitkin ve yarı baygın halde buldu. Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu tahmin edilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan, ifadesinde "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" diyen Kamuran Pınar Acar tutuklandı.Oğlunun kardeşinin yanında olduğunu öğrenince Bursa'ya gelen Yasemin Acar, Cem Muhammet'i alarak Antalya'ya döndü. Muhammet Cem daha sonra Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Küçük çocuk rahatsızlığı nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı.'BİLGİSAYARI ÇOK SEVİYORDU'Bursa'da Çekirge Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Enis Koçak, Cem Muhammet A.'yı kendisini ve hastanede çalışan birçok personelin çok iyi tanıdığını söyledi. Cem Muhammet A.'nın 3 yıl öncesine kadar kalp hastası olan ve daha sonra yaşamını yitiren anneannesi hastaneye gelip ona refakat ettiğini açıklayan Uzman Dr. Enis Koçak, şöyle konuştu:

"Anneannesi Asuman Hanımı kalp hastalığından dolayı 2013 yılından itibaren takip ediyordum. Kan sulandırıcı ilaç kullandığı için yaklaşık 20 günde bir kontrole çağırıyorduk. Vefatından yaklaşık 1,5 yıl önce 6 yaşlarında adını bize Cemal olarak tanıttığı torunuyla gelmeye başladı. Adı Cem Muhammet'miş. Anneannesini son zamanlarında kontrollere daha sık olarak çağırmaya başlamıştık. Cem Muhammet A., anneannesiyle gelirken içeri biraz erken girer, bizimle sohbet ederdi. Bilgisayarla oynardı. Asuman Hanımı acil servise tetkik ve tedavi için gönderiyorduk. Cem Muhammet, anneannesini acil servise götürerek sonuçlar çıktığı zaman bizim yanımıza getiriyordu. Hatta sonuçlara ikimiz beraber bilgisayardan bakıyorduk. Cem Muhammet'in bir özelliği vardı. Geldiğinde ben hep kalem ya da çikolata gibi bir hediyeler veriyordum. Ama anneannesinden izinsiz hayatta kabul etmezdi. Mutlaka anneannesinden onay alıyordu. Bu şekilde Cem Muhammet'i yakından tanıma fırsatı buldum. Onun son halini görünce çok üzüldük."


YORUMLAR
500
Gözüne cisim kaçan genç, 3 gün boyunca gezdiği hastanelerde 'bir şey yok' cevabını almasının ardından şifayı tornacıda buldu Gözüne cisim kaçan genç, 3 gün boyunca gezdiği hastanelerde 'bir şey yok' cevabını almasının ardından şifayı tornacıda buldu Bursa'da fıkra gibi olay: Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar Bursa'da fıkra gibi olay: Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: 'Vatandaşın sorunlarını nasıl çözebiliriz derdiyle uğraşıyoruz' AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: 'Vatandaşın sorunlarını nasıl çözebiliriz derdiyle uğraşıyoruz'
Kaynak: DHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor: Acile gelen anneannesine refakat ediyordu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman bilim insanlarından bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:24 Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'i yıkan haber! Babası denizde kayboldu
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:30 Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi! Görüşme başladı
15:23 Güneşe en yakın yıldız dediği görüntü "sucuk" çıkan ünlü fizikçi Etienne Klein özür diledi
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
15:09 Şehit babası imam, camiye ziyarete gelen turistlerle şakır şakır İngilizce konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 17:07:55. #1.12#
SON DAKİKA: Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor: Acile gelen anneannesine refakat ediyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement