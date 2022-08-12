300'den fazla hastaya organ nakli yapan doktor, kadavradan organ beklerken öldü - Son Dakika
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300'den fazla hastaya organ nakli yapan doktor, kadavradan organ beklerken öldü

12.08.2022 17:36
300'den fazla hastaya organ nakli yapan doktor, kadavradan organ beklerken öldü

BURSA'da Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü olarak görev yaparken emekliye ayrılan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Timur Didinen (64), böbrek yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

BURSA'da Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü olarak görev yaparken emekliye ayrılan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Timur Didinen (64), böbrek yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Ailesinin vereceği organ naklini kabul etmeyip, "Ben kadavradan organ nakli bekliyorum" diyen Op. Dr. Didinen'in ölümü, ailesi ve yakınlarını üzdü.

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde Organ Nakil Koordinatörü olarak 23 yıl görev yapan Op. Dr. Timur Didinen, şeker hastalığının neden olduğu böbrek yetmezliği nedeniyle geçen yıl mart ayında emekliye ayrıldı. 40 yıllık meslek yaşamında 300'den fazla hastayı yaşama bağlayan Op. Dr. Timur Didinen, eşi ve 2 çocuğunun organ nakli teklifini kabul etmeyip, "Ben kadavradan organ nakli almak istiyorum" dedi. Geçen hafta rahatsızlanan Op. Dr. Didinen, tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Ölümüyle eşi Nilgün Didinen, ikiz çocukları Serhan ve Turhan Didinen ile hastaları, hasta yakınları, meslektaşları ve sevenlerini yasa boğan Op. Dr. Didinen için bugün Çekirge Devlet Hastanesi'nde tören yapıldı. Törene Didinen'in ailesi, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, hastane yöneticileri ve meslektaşlarıyla sevenleri katıldı. Duygusal anların yaşandığı törenin ardından Op. Dr. Timur Didinen'in cenazesi, Arifhan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLANDI

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fezvi Yavuzyılmaz, yayınladığı başsağlığı mesajında, "Çekirge Devlet Hastanemizde uzun yıllar boyunca Organ Nakli Koordinatörü olarak görev yapan, Emekli Genel Cerrahi Uzman Op. Dr. Timur Didinen ebediyete irtihal etmiştir. Merhuma, Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Timur Didinen, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 300'den fazla hastaya organ nakli yapan doktor, kadavradan organ beklerken öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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