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Bursa'da çelik kasa hırsızlarına suçüstü - Son Dakika

Bursa'da çelik kasa hırsızlarına suçüstü

08.02.2022 13:54
Bursa'da çelik kasa hırsızlarına suçüstü

Bursa'da gece yarısı bir işyerinden çelik kasa ve kamyonet çalan 3 kişiyi polis ekipleri suçüstü yakaladı.

Bursa'da gece yarısı bir işyerinden çelik kasa ve kamyonet çalan 3 kişiyi polis ekipleri suçüstü yakaladı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat mahallesi 11 Eylül bulvarında bulunan bir matbaada meydana geldi. Gece saatlerinde işyerine gelerek içeride bulunan çelik kasa, güvenlik kamerası kayıt cihazı, elektronik malzeme ve çekmece buldukları kamyonet anahtarını çaldı. Çalınan malları işyerine ait kamyonete yükleyerek kaçan 3 hırsızı takibe alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri A.M., M.Ç. ve I.K.'nın kasayı açmak için Samanlı mahallesi kırsalına gittiklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler kasayı açmaya çalışan A.M., M.Ç. ve İ.K.'yı kasayı açacakları esnada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık şüphelisi A.M., M.Ç. ve I.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Bursa'da çelik kasa hırsızlarına suçüstü
Bursa'da çelik kasa hırsızlarına suçüstü
Bursa'da çelik kasa hırsızlarına suçüstü
Bursa'da çelik kasa hırsızlarına suçüstü
Bursa'da çelik kasa hırsızlarına suçüstü
Bursa'da çelik kasa hırsızlarına suçüstü
Bursa'da çelik kasa hırsızlarına suçüstü

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Kamyonet, Yıldırım, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da çelik kasa hırsızlarına suçüstü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da çelik kasa hırsızlarına suçüstü - Son Dakika
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