Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi
6 saat önce
BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şifreli kasa içerisinde saklanmış 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:45 Kaynak: DHA
BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şifreli kasa içerisinde saklanmış 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde oturan H.D. ve A.D.'nin kent genelinde uyuşturucu satacağı ihbarını aldı. Şüphelilerin evine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada oda tipi şifreli çelik kasa içerisine gizlenmiş 200 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu madde kullanım aparatı ile uyuşturucu madde satışında kullanılan alimünyum folyo ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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