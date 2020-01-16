Son Dakika › Güncel › Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi
6 saat önce
Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildiBURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, şifreli kasa içerisinde saklanmış 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:41 Kaynak: DHA
Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi
BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, şifreli kasa içerisinde saklanmış 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesinde oturan H.D. ve A.D.?nin kent genelinde uyuşturucu satacağı ihbarını aldı. Şüphelilerin evine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada oda tipi şifreli çelik kasa içerisine gizlenmiş 200 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu madde kullanım aparatı ile uyuşturucu madde satışında kullanılan alimünyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika Kaçarak evlenen kızıyla görüşmek isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi Cübbeli Ahmet'ten Mustafa Kemal Atatürk yorumu: Onu yıpratmak, uğraşmak, İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş