Son Dakika Haberleri: Bursa'da Cem Yılmaz Coşkusu

Bursa'da Cem Yılmaz Coşkusu

58 dakika önce

Bursa'da üniversite öğrencileriyle buluşan Cem Yılmaz'ın soru-cevap etkiliğinde salonun dolmasıyla yüzlerce öğrenci dışarıda kaldı.

Bursa'da Cem Yılmaz Coşkusu, System.String[]
Bursa'da üniversite öğrencileriyle buluşan Cem Yılmaz'ın soru-cevap etkiliğinde salonun dolmasıyla yüzlerce öğrenci dışarıda kaldı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Radyo Televizyon Topluluğu'nun düzenlediği program için Bursa'ya geldi. Yılmaz, Bursa'da üniversite öğrencileriyle soru-cevap etkinliğinde buluştu. Uludağ Üniversitesi Polis Memuru Hüseyin Akyüz Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe üniversite öğrencileri akın etti. Yoğun ilgi sonucu dışarıda kalan öğrenciler, alkış ve ıslıklarla durumu protesto etti. Bursa'da ilgiyle karşılanan Cem Yılmaz, 2 saatlik programın ardından Bursa'dan ayrıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:49 Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Cem Yılmaz, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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