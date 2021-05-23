Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası - Son Dakika

Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası

23.05.2021 11:03
Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası, System.String[]

Bursa'da evlerine helallik almak için getirilen cenaze sırasında aynı binada yaşayan ve daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen komşular birbirine girdi.

Bursa'da evlerine helallik almak için getirilen cenaze sırasında aynı binada yaşayan ve daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen komşular birbirine girdi. Olayda 4 kişi yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün genç kadın kansere yenik düştü. Genç kadının cenazesi evine helallik alınması için getirildi. Daha önceden husumetli olduğu öğrenilen komşular karşı karşıya gelirken, cenaze ile dalga geçmeye başlayan grup ve cenaze sahipleri arasında tartıma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, sesleri duyan diğer komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olayda 4 kişi yaralanırken, polis ekipleri olayı yatıştırmak için büyük çaba gösterdi.

Vefat eden genç kadının eşi İHA mikrofonuna konuşarak, "Eşim uzun zamandır kanser tedavisi görüyor. Binamızda yaşayan bir kadın var. Binada bulunan 15 aile de şikayetçi ve davacı. Bizi sürekli takip edip eşime baskı kuruyordu. En son yaşananlardan sonra eşimin ağrıları daha çok arttı. Dün eşimi kaybettiğim halde taziye ve helallik alırken, çirkin saldırılar yine devam etti. Ben kendi sakinliğimi korumak istedim. Sonra, evime bıçaklı saldırı düzenledi" dedi.

Diğer konuşan komşusu, "Cenazemiz vardı. Şahıslar elinde bıçakla dairemize girmeye çalıştılar. Ben o şok ile ayakkabılığı Hüseyin'e attım arbede ile yere düştük. Bir kız kardeşimiz hızlı davranarak elinden bıçağı alarak büyük faciayı önledi" diye konuştu.

Tehditler savurdu

Helallik için siteye geldiklerini söyleyen komşusu, "En üst katta oturuyorlar. Cenaze evine geldi dalga geçermiş gibi böyle hareketler yaptığını gördük. Sonra kargaşa çıkmaya başladı. Dalga geçermiş gibi konuşunca cenazeye saygılı olmasını istedik. Sonrasında imam duasını tamamlayamadan aldık, götürdük. Cenaze evinde düğün varmış gibi hareketler yapıyordu. Hiçbir hane onlardan memnun değil" dedi.

Ölen genç kadının çocukları ise, "Biz dışarı çıktığımızda bize kötü kötü bakıyor. Ondan korkuyoruz" dediler.

"İşkence ettiler"

Cenaze evine geldiği ve kavga çıkardığını iddia ettikleri kadın ise "Kesinlikle cenaze evini basan ben değilim. 15 ile 20 kişi pusu kurup yolumu kestiler. Saçımdan tutup yerde sürüklediler ve tekmelerine maruz kaldım. Saçımdan tutup evlerinin içine sürüklediler. Elimi kolumu bağlayarak işkence etmeye devam ettiler. Kendimi korumama izin vermediler. Boğazımın üstüne oturdular nefes alamadım. Ayrıca üstümü başımı yırtıp beni çıplak şekilde videoya çektiler" iddialarında bulundu.

Diğer yandan, kadının önceden de tehdit içerikli mesajlar attığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası
Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası
Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası
Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası
Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası
Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası
Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası
Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası
Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası
Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası
Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası
Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası
Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası
Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası

Yıldırım, Cenaze, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da cenaze evinde komşular arası kavga iddiası - Son Dakika


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