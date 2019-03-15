Bursa'da Cenazeye Giden Yolcu Otobüsü Devrildi Çok Sayıda Yaralı Var-1
1 saat önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Orhaneli Yolu Soğukpınar Mahallesinde, cenazeye giden yolcuları taşıyan bir otobüs, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Orhaneli Yolu Soğukpınar Mahallesinde, cenazeye giden yolcuları taşıyan bir otobüs, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilikerkeni bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:35 Kaynak: DHA
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