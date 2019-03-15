Bursa'da Cenazeye Giden Yolcu Otobüsü Devrildi Çok Sayıda Yaralı Var-4
47 dakika önce
Bursa'da cenazeye giden yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var-4 (havadan görüntülerle)(Tür: Yurt)
Bursa
'da cenazeye giden yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var-4 (havadan görüntülerle)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:48 Kaynak: DHA
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