Bursa'da Cenazeye Giden Yolcu Otobüsü Devrildi Çok Sayıda Yaralı Var-5
1 saat önce
Bursa'da cenazeye giden yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var-5(Tür: Yurt)
Bursa'da cenazeye giden yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var-5
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:17 Kaynak: DHA
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Cenazeye Giden Otobüs Yan Yattı! Çok Sayıda Yaralı Var