Son Dakika Haberleri: Bursa'da Cenazeye Giden Yolcu Otobüsü Devrildi Çok Sayıda Yaralı Var-6

Bursa'da Cenazeye Giden Yolcu Otobüsü Devrildi Çok Sayıda Yaralı Var-6

1 saat önce

Bursa'da cenazeye giden yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var-6(Tür: Yurt)

Bursa'da cenazeye giden yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var-6

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:43 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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