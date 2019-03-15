Son Dakika Haberleri: Bursa'da Cenazeye Gidenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: Yaralılar Var (3) (Havadan_goruntulerle)

Bursa'da Cenazeye Gidenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: Yaralılar Var (3) (Havadan_goruntulerle)

38 dakika önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde cenazeye gidenlerin içerisinde bulunduğu otobüs, şarampole devrildi.

Bursa'da Cenazeye Gidenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: Yaralılar Var (3) (Havadan_goruntulerle), System.String[]
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde cenazeye gidenlerin içerisinde bulunduğu otobüs, şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. 

Kaza, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Orhaneli Yolu Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cenazeye gidenleri taşıyan henüz sürücü ve plakası belirlenemeyen otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:55 Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, Güncel
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