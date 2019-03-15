Son Dakika Haberleri: Bursa'da Cenazeye Gidenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 35 Yaralı (2)- Yeniden

Bursa'da Cenazeye Gidenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 35 Yaralı (2)- Yeniden

2 saat önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 2'si ağır, 35 kişi yaralandı.

Bursa'da Cenazeye Gidenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 35 Yaralı (2)- Yeniden, System.String[]
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 2'si ağır, 35 kişi yaralandı.  AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, kazaya, yola dökülen maddenin neden olduğunu düşündüklerini söyledi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bursa- Orhaneli karayolunda meydana geldi. Soğanlı Mahallesi'nden yakınlarının cenazesi için  Keles ilçesi Harmanlı Mahallesi'ne gidenleri taşıyan C.E. yönetimindeki 16 BLD 17 plakalı otobüs, sürücüsünün kontrolden çıkıp, devrildi. İçerisinde 40 kişinin bulunduğu otobüste, 2'si ağır, 35 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye, çok sayıda ambulans ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların da kazanın hemen ardından yoldan geçen özel araçlarla hastaneye taşındığı görüldü. 

'KAZAYA, YOLA DÖKÜLEN MADDENİN NEDEN OLDUĞU İDDİASI'

Kaza nedeniyle Bursa- Orhaneli karayolu trafiğe kapandı.  Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemede, bir araçtan mazot ya da yağ cinsi bir sıvının döküldüğü görüldü. Otobüsün, dökülen madde nedeniyle kayıp devrildiği üzerinde durulduğu belirtildi.

?AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Mesten, burada yaptığı açıklamada, "Yağmurlu bir hava var, ayrıca asfaltta hangi araçtan döküldüğü belli olmayan mazot veya yağa benzer bir madde var. Kazanın bundan dolayı meydana geldiğini düşünüyoruz. Jandarma ekiplerimiz araştırmalarına devam ediyor. 2 ağır yaralımız var, inşallah ölüm olmadan bu olayı atlatacağız" dedi.

Otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:25 Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, Güncel
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