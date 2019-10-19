Son Dakika Haberleri: Bursa'da Cenüp Deresi'ndeki balık ölümlerinin nedeni araştırılacak
Son Dakika Güncel Bursa'da Cenüp Deresi'ndeki balık ölümlerinin nedeni araştırılacak

Bursa'da Cenüp Deresi'ndeki balık ölümlerinin nedeni araştırılacak

1 saat önce

Bursa'nın Gürsu ilçesinden geçen Cenüp Deresi'nde meydana gelen balık ölümlerinin sebebinin bulunması amacıyla dere suyundan numune alındı.

Bursa'da Cenüp Deresi'ndeki balık ölümlerinin nedeni araştırılacak, System.String[]

Bursa'nın Gürsu ilçesinden geçen Cenüp Deresi'nde meydana gelen balık ölümlerinin sebebinin bulunması amacıyla dere suyundan numune alındı.

Alınan bilgiye göre, Hasanköy ve Ağaköy mahallelerinden geçen derede telef olan çok sayıda balık yüzeye vurdu.

Mahalle sakinleri durumu Gürsü İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, balıkların ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla dere suyundan numune aldı.

Gürsu, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:30 Kaynak: AA
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