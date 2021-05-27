Bursa'da cep telefonu kapkaççısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bursa'da cep telefonu kapkaççısı adliyeye sevk edildi

27.05.2021 11:45
Bursa'da cep telefonu kapkaççısı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Bursa'da geçtiğimiz gün pastane çalışanına arkadan yaklaşarak cebindeki telefonu çalıp kaçan şahıslar Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bursa'da geçtiğimiz gün pastane çalışanına arkadan yaklaşarak cebindeki telefonu çalıp kaçan şahıslar Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bir pastanede çalışan Didem Turan, iş yerini açmak için kapıya geldiği sırada arkasından yanaşan E.A. ve H.C. genç kadının arka cebinde bulunan cep telefonunu alıp kaçtı. Koşarak uzaklaşan şüphelinin arkasından bir süre giden ancak yakalayamayan Didem Turan, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin eşkalini belirledi. Şüphelilerin kaçış güzergahını tespit eden polis, kısa süren çalışmalar sonucu şahısları Anadolu Mahallesi'ndeki boş arazide yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kapkaç anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Didem Turan'ın iş yerinin kapısına geldiği ve açacağı esnada arkasından yaklaşan iki kişiden birinin bir anda hızlanarak Turan'ın arka cebinde bulunan cep telefonunu alıp kaçması ve genç kadının şüpheliyi kısa bir süre kovalaması görülüyor. - BURSA

Bursa'da cep telefonu kapkaççısı adliyeye sevk edildi
Bursa'da cep telefonu kapkaççısı adliyeye sevk edildi
Bursa'da cep telefonu kapkaççısı adliyeye sevk edildi
Bursa'da cep telefonu kapkaççısı adliyeye sevk edildi
Bursa'da cep telefonu kapkaççısı adliyeye sevk edildi
Bursa'da cep telefonu kapkaççısı adliyeye sevk edildi
Bursa'da cep telefonu kapkaççısı adliyeye sevk edildi

Atatürk Caddesi, Dolandırıcılık, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da cep telefonu kapkaççısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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