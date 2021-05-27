Bursa'da cep telefonu kapkaççısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

- Bursa'da cep telefonu kapkaççısı adliyeye sevk edildi

Bursa'da iş yerine gireceği sırada genç kızın telefonunu arka cebinden alarak kaçan şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

BURSA - Bursa'da geçtiğimiz gün pastane çalışanına arkadan yaklaşarak cebindeki telefonu gasp eden şahıslar Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir pastanede çalışan Didem Turan, iş yerini açmak için kapıya geldiği sırada arkasından yanaşan E.A ve H.C. genç kadının arka cebinde bulunan cep telefonunu alıp kaçtı. Koşarak uzaklaşan şüphelinin arkasından bir süre giden ancak yakalayamayan Didem Turan, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin eşkalini belirledi. Şüphelilerin kaçış güzergahını tespit eden polis, kısa süren çalışmalar sonucu şahısları Anadolu Mahallesindeki boş arazide yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kapkaç anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Didem Turan'ın iş yerinin kapısına geldiği ve açacağı esnada arkasından yaklaşan iki kişiden birinin bir anda hızlanarak Turan'ın arka cebinde bulunan cep telefonunu alıp kaçması ve genç kadının şüpheliyi kısa bir süre kovalaması görülüyor.