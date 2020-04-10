Bursa'da ceset bulundu - Son Dakika

Bursa'da ceset bulundu
6 saat önce
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kimliği meçhul ceset bulundu.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kimliği meçhul ceset bulundu. Bir erkeğe ait olduğu belirtilen cesedin bulunduğu bölgede savcılık ve jandarma inceleme yaptı.
Subaşı Mahallesi'nde bir kişinin saat 16.00 sıralarında üzeri taşlarla örtülü bazı kemik parçaları görmesiyle ortaya çıkan cesedin 5-10 yıl öncesine ait olabileceği değerlendiriliyor. Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:46 Kaynak: İHA
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