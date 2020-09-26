Bursa'da çeşitli suçlara karışan 20 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da son bir haftada yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarına karışan 20 şüpheli tutuklandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, son bir hafta içerisinde yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarını işleyen 20 şüpheliyi yakaladı.

Yakalan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler ayrıca, Küçükbalıklı Mahallesi Küçükbalıklı Caddesi üzerinde bulunan boş arazide yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan E.P'nin 16, B.B'nin 14, B.K'nin de 21 adet suç kaydı bulunduğu tespit edilirken, şüphelilerin üstlerinde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Zanlılardan E.P'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.