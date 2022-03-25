Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı

25.03.2022 16:19

Bursa'da düzenlenen operasyonda, farklı suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da düzenlenen operasyonda, farklı suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent genelindeki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında adam öldürme suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. ile hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.G'nin de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı
Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı
Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı - Son Dakika
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