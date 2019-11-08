Son Dakika Haberleri: Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 151 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 151 kişi yakalandı

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 151 kişi yakalandı

7 saat önce

Bursa'da, son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında farklı suçlardan yakalama kararı bulunan 151 kişi yakalandı.

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 151 kişi yakalandı, System.String[]

Bursa'da, son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında farklı suçlardan yakalama kararı bulunan 151 kişi yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere ait adresleri belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aralarında "yakın akrabayı öldürme" suçundan 27 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Ö.A, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 19 yıl 1 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan İ.Ö'nün de bulunduğu 151 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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