Son Dakika Haberleri: Bursa'da ceviz hasadı, çiftçinin yüzünü güldürdü
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Bursa'da ceviz hasadı, çiftçinin yüzünü güldürdü

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ceviz hasadı başladı.

Bursa'da ceviz hasadı, çiftçinin yüzünü güldürdü, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ceviz hasadı başladı. Sezonun ilk cevizleri kilosu 6 TL'den satılırken, İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik gelecek yıl festival düzenleyeceklerini söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Konurlar Mahallesi'nde ceviz hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde bahçelerine giden çiftçiler, ağaçlarındaki cevizleri toplamaya başladı. Sezonun ilk toplanan cevizleri ise kilosu 6 TL'den satılıyor. Konuya ilişkin konuşan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "İnegöl'de 2 bin 500 dekarlık alanda ceviz üretimi yapılıyor. Rekolte geçen sene 300 tondu, bu sene 500 ton. Ceviz, bu mahalleyi sevdi. Hasat döneminin bereketli olmasını diliyorum. Hedefimiz burada 5 bin tona ulaşmak. Önümüzdeki yıllarda ceviz festivali de düzenleyeceğiz" dedi. Konurlar Mahallesi Muhtarı Murat Çetinkaya ise "Ceviz hasadına başladık. Ceviz, mahallemizin geçim kaynağı oldu. Bahçeden, 6 TL'ye satılıyor" dedi. Çiftçi Güray Korkut ise "Bir ağaçtan 200 kilogram ceviz alıyoruz. Ceviz fiyatları iyi. Satış konusunda sıkıntı yaşayamıyoruz" dedi.

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:09 Kaynak: DHA
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