BURSA'DA CEVİZ ÜRETİCİSİ HASADA UMUTLU BAŞLADI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ceviz hasadı başladı. Üreticiler geçen yılın iki katı rekolte bekliyor.

İnegöl ilçesine bağlı Konurlar Mahallesi'ndeki ceviz bahçelerinde hasat başladı. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik de üreticileri ziyaret ederek, incelemeler bulundu. 10 yıl önce deneme amacıyla başlayan ceviz üretiminin yılda bin tona ulaştığını söyleyen Çelik, "İnegöl'ün ceviz diyarı Konurlar Mahallesi'ndeyiz. Bu mahallemiz son yıllarda cevizle anılmaya başladı. Bundan 10 sene önce ufak çapta başlayan ceviz bahçeleri bugün yılda bin ton ceviz alma durumuna geldi. Gerçekten cevizi çok kaliteli ve güzel. Çiftçilerimizin bir kısmı makineyle silkeleyip, işçilerle toplayıp yeşil halde satıyor. Bazı çiftçilerimiz yeşil satmayıp, bekleyip içini çıkarıp kuru bir şekilde satıyor. Bugün burada üretilen bin ton ceviz katlaya katlaya gidiyor. Önceki yıl 250 ton, geçen yıl ise 500 ton ceviz üretilmişti. Bu yıl da bin ton. Önümüzdeki sene ise 2 bin tona doğru yaklaşacak. Çünkü bahçeler genç ve büyüme evresinde" dedi.

Yaş cevizin kilosunun 12 TL'den, kuru cevizin ise 60-70 TL arasında satışa çıkarılacağını aktaran Çelik, "Şu an gördüğünüz yaş ceviz 12 TL'den satılmakta. Bu sene cevizin kaliteli olmasından dolayı kuru olarak 60-70 TL civarına çıkma beklentisi var. Zaten pazar sorunu da yok. Bu ceviz gerçekten kapış kapış giden bir ceviz" diye konuştu.

Ceviz üreticisi Cenk Tanrıkulu ise "Bu ceviz işine biz 10 yıl önce başlamıştık. Tabii ağaçlarımız her sene verimi artarak gidiyor. 30 dönüm ceviz bahçemiz var. Geçen sene aldığım rekoltenin bu yıl 2 katını almış durumdayım. ve pazar sorunumuz yoktur. Şu anda cevizin yaşını, tabii kalitesine ve kalibresine göre minimum 12 liradan veriyoruz. Kuru cevizde de beklentimiz 70 TL" ifadelerini kullandı. (DHA)