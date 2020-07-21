Bursa'da, Çevre, Doğa ve Koruma Timleri göreve başladı - Son Dakika

BURSA'da, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, göreve başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışan ekipler, kentte kaçak hafriyat dökülen bölgeleri havadan ve karadan denetledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen ay Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timleri kurulacağını duyurdu. Soylu'nun açıklamasının ardından kurulan timler göreve başladı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ilk denetimi de Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ortak yaptı.

Kentte kaçak hafriyat dökümü yaparak çevre kirliliğine sebep olan hafriyat kamyonlarını kontrol eden ekipler, denetimlerini helikopter desteğiyle sürdürdü. Havadan ve karadan eş zamanlı olarak yapılan denetimler Osmangazi , Nilüfer, Gemlik Karacabey ve Mudanya ilçelerinde 24 saat boyunca devam etti.

Helikopterle yapılan denetimlerde, kaçak hafriyat dökülmesi muhtemel, ulaşımın zor olduğu sessiz ve ıssız noktalar belirlenerek, kaçak döküm yapanlar karadaki ekiplere bildirildi. Hafriyat kamyonlarının kullandığı güzergahlarda bekleyen jandarma ekipleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri kamyonları durdurarak taşıma izinlerinin olup olmadığını kontrol etti. Ekipler, kamyonların hafriyat taşımaya uygun olan araçların yasal olan döküm sahalarına ilerlemesine izin verirken yasal ve uygun olmayan hafriyat kamyonlara cezai işlem uyguladı.