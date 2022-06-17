Şehri daha sağlıklı bir geleceğe taşımak konusunda birçok proje gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik atık poşetlerin uçurtma olarak kullanılabildiği yarışma organize etti.

Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da çevre farkındalığı için atık poşetlerden uçurtma yapılarak uçuruldu - Son Dakika

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