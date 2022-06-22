Bursa'da çevre farkındalığı için şehir meydanına ezilmiş dev metal kutu konuldu - Son Dakika
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Bursa'da çevre farkındalığı için şehir meydanına ezilmiş dev metal kutu konuldu

22.06.2022 16:04
Bursa'da çevre farkındalığı için şehir meydanına ezilmiş dev metal kutu konuldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi "sıfır atık" hedefi kapsamında "Atık Yeter" uygulaması başlatarak, çevre konusunda farkındalığı arttırmak için şehrin meydanında özel alan oluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi "sıfır atık" hedefi kapsamında "Atık Yeter" uygulaması başlatarak, çevre konusunda farkındalığı arttırmak için şehrin meydanında özel alan oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sıfır atık hareketini destekleyerek açık hava farkındalık uygulaması başlatan belediye, bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda oluşturulan alana, atıkların çevreye verdiği zararları anlatan panolar yerleştirdi.

Meydana ayrıca, Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama 137,5 kilogram olan atık miktarını temsilen ezilmiş dev metal içecek kutusu figürü konuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, atıkların doğada uzun yıllar sonunda yok olduklarını belirterek, bazılarının yüzyıllar boyunca doğayı kirletebildiğini bildirdi.

Geri dönüşümün önemine işaret eden Aktaş, "Buradaki farkındalık etkinliğimizle amacımız, sadece çevre temizliği ile sınırlı değil. Geri dönüşümü bir şehir kültürü haline getirerek tüm Bursa olarak karbon ayak izimizi azaltacak ve iklim değişikliğinin önüne geçmek adına kocaman bir adım atacağız. Devasa atık figürümüzle farkındalık kampanyamızı başlatıyoruz. Sadece bu noktayla da sınırlı kalmayacağız. Temsili devasa atığımızı 17 ilçemizde, Bursa'nın dört bir yanında sergileyecek ve gerekli farkındalığı kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Aktaş, Bursa'yı daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da çevre farkındalığı için şehir meydanına ezilmiş dev metal kutu konuldu - Son Dakika

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