Bursa'da ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen, ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi.

Bursa'da ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen, ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde bir evde yaşayan Suriye uyruklu Fares N'de tarihi eser olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat olduğu bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Fares N'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi.

Fares N. gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Tevrat, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:58 Kaynak: AA
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