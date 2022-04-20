Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit - Son Dakika
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Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit

20.04.2022 09:16

Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu.

Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."

BURSA - Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 personel de yaralandı.

Olay, saat 7.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. 30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti. Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Olayda henüz kimliği açıklanmayan 1 infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 personel de yaralandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Canbolat, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 personelin şehit olduğunu belirterek, "1'i ağır 4 yaralımız var. Her türlü ihtimal değerlendiriliyor. Bütün güvenlik kameraları inceleniyor. Başka yaralımız yok" dedi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve itfaiye ekipleri de olay yerinde geniş çaplı araştırma yapıyor.

Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit
Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit
Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit
Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit
Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit
Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit
Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit
Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit
Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit
Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit
Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit
Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit
Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit
Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit
Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit
Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit
Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit

YORUMLAR
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Bursa Valisi Canbolat: 'Bir patlayıcının patlaması sonucunda maalesef bir ceza infaz memurumuz şehit oldu' Bursa Valisi Canbolat: 'Bir patlayıcının patlaması sonucunda maalesef bir ceza infaz memurumuz şehit oldu' BURSA'DA İNFAZ KORUMA MEMURLARINI TAŞIYAN OTOBÜSTE PATLAMA (1) BURSA'DA İNFAZ KORUMA MEMURLARINI TAŞIYAN OTOBÜSTE PATLAMA (1)

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da ceza infaz kurumuna ait servise bombalı saldırı: 1 şehit - Son Dakika
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