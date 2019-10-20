Bursa'da cezaevi firarisi yakalandı

Bursa'da 10 suçtan kesinleşmiş 19 yıl 1 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan ve cezaevi firarisi de olan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Bursa Ağır Ceza İlamat Masasınca "hırsızlık" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçları başta olmak üzere 10 dosyadan toplam 19 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi de olan İ.Ö'yü, merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.