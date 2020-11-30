Bursa'da cezaevi önünde işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Sadık Çayır (57), Osmangazi ilçesinde 7 Haziran'da taksi durağı ile oto kiralama firmasında çalışanlar arasında araç park etme meselesinden çıkan ve firma sahibinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından tutuklanan oğlunu ziyaret etmek amacıyla 27 Kasım'da Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gelmişti. Cezaevinden ayrıldığı sırada tabancayla vurularak ağır yaralanan Çayır, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi 'nde yaşamını yitirmişti.

Maktulün oğlunun da karıştığı, yaklaşık 6 ay önce yaşanan kavganın taraflarından olduğu iddia edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa 'da bir kişinin tutuklu oğlunu ziyaret ettikten sonra cezaevi önünde silahla öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı.

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