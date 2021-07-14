Bursa'da cezaevi önünde işlenen cinayetin sanıkları yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'da bir kişinin, tutuklu oğlunu ziyaret etmek için gittiği cezaevi önünde silahla öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Semih K, Tolga Ö. ve Serkan B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün bazı yakınları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Semih K, arkadaşını görmek için gittiği cezaevi önünde, daha önce 7 Haziran'da çıkan kavgada karşı karşıya geldiği Sadık Çayır'ı gördüğünü anlattı.

Maktulle göz göze geldiklerini ve kendisine laf attığını anlatan sanık, "Kendisi bana hafif yönelir gibi oldu. Şahsın daha önceden beni öldürmeye çalışması ve oğluna beni öldürtmeye çalışması sebebiyle kendisine öfkeliydim. Korku, heyecan ve panikle ne yaptığımı fark edemedim. Silahı çıkarıp hedef gözetmeksizin ateş ettim. Ateş ettikten sonra da panik yaptığım için uzaklaştım, kaçtım." diye konuştu.

Daha önce verdiği ifadeleri reddeden sanık Tolga Ö. de olay günü Serkan B'yi, ehliyeti olmadığı için ricası üzerine cezaevine götürdüğünü söyledi.

Sanık Serkan B. ise arkadaşını görmek için Tolga Ö. ile cezaevine gittiğini ve burada bir süre beklediğini, sonrasında evine döndüğünü ifade etti. Sanık, haberlerde cezaevi önünde yaşanan olayı gördüğünü ve polisler gelene kadar evden çıkmadığını anlattı.

Maktulün eşi ile kızı da sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Olay günü maktulün yanında bulunan gelini Dila Ç. ise cezaevindeki eşini görmek için İstanbul'dan geldiğini, cezaevi önünde bekledikleri sırada bir kişinin birkaç kez önlerinden geçtiğini sonra kayınpederine ismiyle seslenerek ateş ettiğini dile getirdi.

Diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına, karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen yıl 7 Haziran'da, Osmangazi ilçesinde taksi durağı ile oto kiralama firması çalışanları arasında araç park etme meselesi nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada 1 kişi ölmüş, 5 kişi silahla yaralanmıştı. Olayda Sadık Çayır'ın oğlu A.Ç. de tutuklanmıştı.

Oğlu A.Ç'yi ziyaret etmek için 27 Kasım'da Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumuna giden Sadık Çayır, cezaevi önünde beklerken silahla vurularak öldürülmüştü. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanmıştı.