Bursa'da cezaevi önünde işlenen cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da bir kişinin, tutuklu oğlunu ziyaretinin ardından cezaevi önünde silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sadık Çayır'n (57), Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu önünde 27 Kasım'da öldürülmesiyle ilgili 30 Kasım'da gözaltına alınan S.K'ye, S.K. ve T.Ö'nün yardım ettiğini belirledi.

Ekipler, S.K. ve T.Ö.'yü Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde saklandıkları evlerde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı S.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen S.K. ve T.Ö, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayın geçmişi

Osmangazi ilçesinde taksi durağı ile oto kiralama firması çalışanları arasında, 7 Haziran'da, araç park etme meselesi nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada 1 kişi ölmüş, 5 kişi silahla yaralanmıştı. Olayda Sadık Çayır'ın oğlu A.Ç. de tutuklanmıştı.

Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumundaki oğlu A.Ç'yi 27 Kasım'da ziyaret eden Sadık Çayır, cezaevi önünde silahla vurularak öldürülmüştü.

Olaya ilişkin katil zanlısı S.K, 30 Kasım'da gözaltına alınmıştı.