Cezaevinden firar eden cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

Bursa'da 14 yıl önce işlediği cinayetten dolayı tutuklanan ve cezaevinden firar eden zanlı yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, 2006 yılında Mudanya Caddesi'ndeki bir restoranın önünde M.Ö'yü (33) silahla öldüren ve 36 yıl hapis cezası aldıktan sonra girdiği cezaevinden firar eden M.İ'yi (43) bulmak için çalışma başlattı.

Zanlının Osmangazi ilçesinde saklandığını tespit eden ekipler, Emek Adnan Menderes Mahallesindeki bir ikamete yaptığı operasyonla M.İ'yi yakaladı.

M.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.