Son Dakika Haberleri: Bursa'da CHP'in Geçersiz Oylara Yönelik İtirazı Reddedildi

Bursa'da CHP'in Geçersiz Oylara Yönelik İtirazı Reddedildi

1 saat önce

BURSA'da, CHP'nin geçersiz oyların yeniden sayılması yönündeki itirazı, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Bursa'da CHP'in Geçersiz Oylara Yönelik İtirazı Reddedildi, System.String[]
BURSA'da, CHP'nin geçersiz oyların yeniden sayılması yönündeki itirazı, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Bursa'da CHP'nin geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazı, İl Seçim Kurulu tarafından hafta sonu değerlendirildi. İl Seçim Kurulu yetkilileri, yerel seçimlerin ardından CHP'nin ve diğer itirazlarla ilgili değerlendirmesini tamamladı. Heyet, yerel seçim günü sandıktan çıkan geçersiz oyların yeniden sayılması yönünde CHP'nin yaptığı itirazın reddedilmesine karar verdi.

Öte yandan İl Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün BUSKİ salonunda saat 14.00 Osmangazi ve Gürsu belediye başkanlarına ile meclis üyelerine, yarın saat 14.00 de ise seçilen muhtar ile azalarına mazbataları verilecek.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:22 Kaynak: DHA

Bursa, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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