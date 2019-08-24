Bursa'da CHP'li kadınlardan oturma eylemi

CHP Bursa İl Kadın Kollarınca, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla oturma eylemi yapıldı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Vildan Özkula, Kırıkkale'de Emine Bulut'un, eski eşi tarafından öldürüldüğünü hatırlattı.

Olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirten Özkula, "Ölmek istemiyorum diyen bir anne, anne lütfen ölme diyen bir evlat. Bir cümle ne kadar canımızı yakabilirse o kadar yaktı canımızı. Kahrolduk, mahvolduk." dedi.

Özkula, kadına yönelik şiddetle ilgili cezaların daha caydırıcı olması gerektiğini söyledi.

Katılımcılar, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.