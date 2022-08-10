Hırsızdan korkup çantasına koyduğu 200 bin liralık altını, pazarda çaldırdı - Son Dakika
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Hırsızdan korkup çantasına koyduğu 200 bin liralık altını, pazarda çaldırdı

10.08.2022 10:21

BURSA'da Çiçek Yurdakul'un (37) evine hırsız girer korkusuyla altınlarını yanında taşıdığı çantası, pazarda alışveriş yaparken çalındı.

BURSA'da Çiçek Yurdakul'un (37) evine hırsız girer korkusuyla altınlarını yanında taşıdığı çantası, pazarda alışveriş yaparken çalındı. Yaklaşık 200 bin liralık altınının çalındığını belirten Yurdakul, "Eve girecek hırsızdan korktuğum için çantama koyup yanıma aldığım altınları pazarda çaldırdım. O altınlar bizim her şeyimizdi. O günden sonra panik atak oldum" dedi.

Olay, 5 Ağustos günü Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yıllık evli 2 çocuk annesi Çiçek Yurdakul, semt pazarına giderken düğününde takılan ve çocuklarının doğumunda hediye edilen yaklaşık 200 bin liralık altını, eve hırsız girer korkusuyla çantasına koyup, çocukları ve kayınvalidesi ile birlikte pazara gitti. Yurdakul alışveriş yaparken çantasını çocuğunun pusetine bıraktı. Yurdakul, marul aldıktan sonra çantasının yerinde olmadığını görünce şoke oldu. Çiçek Yurdakul'un yardım çağrısı üzerine toplanan pazar esnafı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Yurdakul'un ifadesini aldı.

Olayın ardından psikolojisinin bozulduğunu belirten Çiçek Yurdakul, panik atak rahatsızlığı olduğunu, evine hırsız girer korkusuyla altınlarını yanında taşıdığını belirterek, "Cuma günü evde eksikler olduğu için akşam saatlerinde semt pazarına gittim. Meyve sebze alıyordum. Marul almak için uzandığımda bebek arabası yanımdaydı. Arabanın içinde de bebek çantası vardı. Çantanın içinde de gizli bölüm vardı. Evimde hırsızlık olma ihtimaline karşı hepsini orada taşıyordum. Satıcıya parayı uzattığım sırada çantamı göremedim. Ben de panikle bağırmaya başladım. Yardım istedim. Görenler yeşil kıyafet giyen bir kadının kaçtığını söyledi. Ben kaçan birini görmedim. Şüphelendiğim kimse de olmadı. Çok kısa sürede oldu. Her şe 5- 10 saniyede oldu" dedi.'200 BİN LİRALIK BİRİKİMİM GİTTİ'Altınlarının piyasa değerinin 200 bin lira olduğu söyleyen Yurdakul, "Çantamda bütün düğün takılarım, çocuklarıma doğumlarda takılan bilezikler ve çocuklarımın geleceği için birikimimiz vardı. Küçük kızıma hafta sonu diş hediği yapacaktım. Onun için alışverişe çıkmıştım. Çantayı da yanıma aldım. Evde hırsızlık olaylarından dolayı bırakmaya korktuğum için yanıma aldım ama yanımdan da saniyeler içinde aldılar. Polis merkezinde hesaplandığına göre 200 bin lira zararım oldu" diye konuştu.'O ALTINLAR ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİYDİ'Çalınan altınların çocuklarının geleceği olduğunu söyleyerek, çantasını çalan şüpheliye seslenen Çiçek Yurdakul, "Allah rızası için geri getirmelerini istiyorum. Çünkü o altınlar çocuklarımın geleceği. Onlardan başka bir şeyim yok. 5 seneden beri sakladığım bütün birikimlerimiz gitti. Allah rızası için geri getirsinler. Çocuklarımın geleceklerini çaldılar. Bu pahalılıkta bir şey de yapamıyoruz. Kendim için bozdurmaya dahi korktum. Ev alacaktık. Evlerin fiyatları da yükselince alamadık" ifadelerini kullandı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Osmangazi, alışveriş, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızdan korkup çantasına koyduğu 200 bin liralık altını, pazarda çaldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızdan korkup çantasına koyduğu 200 bin liralık altını, pazarda çaldırdı - Son Dakika
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