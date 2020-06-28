Bursa'da, çiçekçide çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bursa'da, çiçekçide çıkan yangın korkuttu

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, çiçekçi dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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