Bursa'da çiçekçideki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
Bursa'da çiçekçideki yangın paniğe neden oldu
Bursa'da çiçekçideki yangın paniğe neden oldu BURSA'nın Gemlik ilçesinde bir apartmanın zemin aktındaki çiçekçide çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.
Bursa'da çiçekçideki yangın paniğe neden oldu BURSA'nın Gemlik ilçesinde bir apartmanın zemin aktındaki çiçekçide çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mağazada hasar oluştu.
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28.06.2020 03:37:38. #1.13#
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