Bursa'da çift başlı kuzu şaşkınlığı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çift başlı dünyaya gelen kuzu görenleri şaşkına çevirdi.

İnegöl'ün kırsal Cemiyet Mahallesi'nde, hayvancılıkla uğraşan 31 yaşındaki Fehim Kurumuş haberlerde gördüğü çift başlı kuzu olayı bu sefer kendi başına geldi. Yaşadığı durumu anlatan 31 yaşındaki Fehim Kurumuş, "Uzun süredir keçi besliyorduk son 2 senedir de sakız cinsi koyun bakıyoruz. 2 defadır koyunlarımız üçüz doğum yapıyordu bu sefer kuzulayamadı. Bizde durumdan şüphelendik ve baytar çağırdık. Baytar keserek aldı hayvanları ana rahminden. İki tane kuzu çıktı biri çift başlı biri normal. Normal olan yaşıyor ama diğeri çift başlı kuzu öldü. Ben ömrümde ilk kez böyle bir şey başıma geldi" dedi.

(Salih Bilal Aslan/ İHA)