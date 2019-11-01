Son Dakika Haberleri: Bursa'da çiftçilere siyez tohumu dağıtıldı
Son Dakika Güncel Bursa'da çiftçilere siyez tohumu dağıtıldı

Bursa'da çiftçilere siyez tohumu dağıtıldı

7 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Ekmek ve Besin Sanayi A.Ş. (BESAŞ) tarafından, bugün kullanılan modern buğdayın atası olarak kabul edilen siyez buğdayının kentte üretilmesi için çiftçilere siyez tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Bursa'da çiftçilere siyez tohumu dağıtıldı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Ekmek ve Besin Sanayi A.Ş. (BESAŞ) tarafından, bugün kullanılan modern buğdayın atası olarak kabul edilen siyez buğdayının kentte üretilmesi için çiftçilere siyez tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bursa'da 1979 yılında kurulan ve 1982 yılında faaliyete geçen Türkiye'nin üçüncü, şehrin ise en büyük ekmek fabrikası olma özelliğini taşıyan BESAŞ'ın, 37 yılı aşkın süredir halkın en temel gıda maddesi olan ekmek ve ekmek çeşitlerini sağlıklı, kaliteli ve ekonomik olarak sunarken, tarımsal yatırım ve desteklemelerle de çiftçiye can suyu olduğu belirtildi.

Geçen yıl Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle şifa kaynağı karabuğday üretiminin desteklenmesi için 195 çiftçiye karabuğday tohumu dağıtan BESAŞ tarafından, buğdayın atası olarak kabul edilen ve bazı kaynaklara göre 12 bin yıl önce kültüre alındığı sanılan siyez buğdayının Bursa'da da üretimi için çalışma yürütüldüğü aktarıldı.

Türkiye'de yoğun olarak Kastamonu'da yetiştirilen siyez buğdayına ilginin, genetik yapısının bugüne kadar hiç değişmemiş olması nedeniyle giderek arttığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son yıllarda organik ürünlere olan ilginin artması, fonksiyonel gıda arayışları, vitamin, mineral ve lif bakımından zengin olan eski buğdayları yeniden gündeme getirdi. BESAŞ tarafından siyez ekmeği satışına devam edilirken, Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 400 dönüm alanda üretim yapacak 65 çiftçiye 10 ton siyez tohumu dağıttı. Tohum bedellerinin sadece yüzde 25'i çiftçiler tarafından karşılanırken, hasat sonrası elde edilecek buğday, BESAŞ tarafından işlenerek ekmek olarak Bursalıların sofralarına ulaştırılacak."

Açıklamanın devamında, "Gluten oranı düşük olan siyez buğdayı, modern buğdaya göre iki kat daha fazla A vitamini içeriyor. Daha fazla demir içeriyor ve genetik yapısında herhangi bir değişim olmadığı için de sağlık açısından bir risk taşımıyor. Folik asit içeriğinin fazla olması, çinko değerinin de diğer buğdaylara göre daha fazla olmasının yanında karotenoidlerin de yine siyezde daha fazla olması sindirim kolaylığı nedeniyle sağlık tercih edilmesine neden oluyor." ifadelerine yer verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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